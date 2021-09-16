عربي-دولي

ترامب: بلادنا لن تبقى بعد 3 سنوات

Lebanon 24
16-09-2021 | 13:59
A-
A+
Doc-P-864599-637674228448511380.jpg
Doc-P-864599-637674228448511380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة "لن تبقى" بعد 3 سنوات من الآن، منتقدا سياسات إدارة خلفه جو بايدن.

وقال ترامب في حديث لـ "نيوزماكس"، إن "بلادنا قد تدهور كثيرا خلال الأشهر الـ 8 الأخيرة، بصورة لم يرها أحد من قبل".

وتابع: "وعندما سنتوجه إلى الانتخابات المقبلة في 2022 و2024 لن تبقى لدينا البلاد"، مدعيا بأن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بايدن عام 2020 كانت "مزورة".

ولم يكشف ترامب ما إذا سيترشح للرئاسة الأميركية مجددا، مكتفيا بالقول: "أعتقد أنني لن أعلق على ذلك... لكني أعتقد أن الكثير من الناس الذين يحبون بلادنا سيكونون مسرورين".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-16
16:54 | 2021-09-16
16:53 | 2021-09-16
16:50 | 2021-09-16
16:46 | 2021-09-16
16:41 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website