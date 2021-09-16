صندوق النقد: على المجتمع الدولي منع وقوع أزمة انسانية في أفغانستان

أعلن صندوق النقد الدولي إنه "يتعين على المجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان".وأعرب المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس للصحافيين عن "قلقه حيال مصير الأفغان مع تعليق وصول الموارد المالية من الصندوق الى أفغانستان"، وقال: "نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع أزمة إنسانية تلوح في الأفق".وأضاف: "ان صندوق النقد يؤيد السماح بتدفق الحوالات المالية والتحويلات الصغيرة الى أفغانستان".وأشار رايس الى أن "صندوق النقد الدولي لا يمكنه استئناف التعامل المباشر مع أفغانستان حتى يكون هناك وضوح داخل المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بالحكومة"، وقال: "نحن نشعر بقلق عميق بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان وكذلك الوضع الإنساني، وقلنا إن التركيز الفوري يجب أن ينصب على هذا الوضع الإنساني والمساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني".