عربي-دولي

تأهب في جزيرة إسبانية بسبب خطر ثوران بركاني وسط "نشاط زلزالي مكثف"

Lebanon 24
16-09-2021 | 15:07
A-
A+
Doc-P-864614-637674271864221439.jpg
Doc-P-864614-637674271864221439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دفعت سلسلة من الهزات الأرضية الصغيرة في جزر الكناري الإسبانية السلطات إلى إعلان التأهب بسبب خطر ثوران بركاني وسط "نشاط زلزالي مكثف" في المنطقة قبالة شمال غرب إفريقيا.

وحددت السلطات منذ السبت الماضي أكثر من 4200 هزة أرضية فيما وصفه علماء "بسرب زلازل" حول جزيرة لا بالما، التي يعيش فيها نحو 85 ألف نسمة.

ويعني المصطلح مجموعة من الزلازل في منطقة واحدة خلال فترة قصيرة ويمكن أن يشير إلى ثوران بركاني محتمل.

لكن المسؤولين أوضحوا أنه لا مؤشرات لديهم على أن الثوران وشيك، كما قالت لجنة علمية تراقب النشاط إن عدد الهزات وقوتها تراجعا اليوم الخميس.

حتى على الرغم من ذلك، حذرت "اللجنة العلمية لخطة الحماية المدنية الخاصة والاستجابة للطوارئ من المخاطر البركانية" من أنه قد يكون هناك تجدد سريع للزلازل، وأبقت مستوى التحذير العام عند الأصفر، وفقا لوكالة "يوروبا برس" للأنباء الإسبانية الخاصة.

وتعلن تحذيرات البراكين بما يتفق مع مستوى الخطورة، وتتراوح من الأخضر والأصفر حتى البرتقالي والأحمر.

وتشكلت جزر الكناري من أرخبيل بركاني مكون من 8 جزر، وفي أقرب نقاطها إلى إفريقيا، تبعد 100 كيلومتر عن المغرب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-16
16:54 | 2021-09-16
16:53 | 2021-09-16
16:50 | 2021-09-16
16:46 | 2021-09-16
16:41 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website