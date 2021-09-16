محمد بن زايد يؤكد على العلاقات الاستراتيجية مع لندن

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ختام مباحثاته في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ماضية في تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة ووضع أسس تعاون مستدام.واختتم ولي عهد أبوظبي مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن، الخميس، ضمن زيارة رسمية تناولت عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له على تويتر عقب اللقاء: "أجريت محادثات معمقة مع رئيس وزراء بريطانيا في العاصمة لندن، حول تعزيز وتطوير علاقاتنا الإستراتيجية الراسخة ، إضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الاوسط".وأضاف: "الإمارات ماضية في تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة ووضع أسس للتعاون المستدام وتحقيق المصالح المشتركة..وقد شهدت اليوم ورئيس الوزراء بوريس جونسون توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا في مختلف المجالات".وأعلنت شركة مبادلة القابضة إن الإمارات تعتزم استثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة في ضوء العلاقات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.وذكرت مبادلة أن الاستثمار في صناعات نقل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا يمثل توسعا في شراكة الاستثمار السيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق قد وصل في وقت سابق مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية.ورحب جونسون بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بريطانيا وأكد أنها تمثل دعما قويا لمسار تطوير العلاقات بين البلدين.