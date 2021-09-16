عربي-دولي

التحالف العربي يحبط هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة استهدف جنوب السعودية

Lebanon 24
16-09-2021 | 16:53
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الخميس، عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن استهدف جنوب المملكة.

وأفاد التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة "واس"، باعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثي نحو منطقة جازان جنوب السعودية.

واتهم التحالف الحوثيين بتنفيذ "محاولات عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة"، مشيراً إلى أن "كافة محاولات قوات الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها".

وتقود السعودية، منذ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.
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