عربي-دولي

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الدوما الروسي

Lebanon 24
16-09-2021 | 23:31
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انطلقت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما في مناطق الشرق الأقصى الروسي، ومن المتوقع أن تستمر 3 أيام حتى مساء الأحد 19 ايلول الجاري.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في إقليم كامتشاتكا ودائرة تشوكوتكا الذاتية الحكم عند الساعة 8:00 صباح الجمعة 17 ايلول بالتوقيت المحلي (23:00 مساء الخميس 16 ايلول بتوقيت موسكو).

وسيختتم التصويت في 21:00 مساء الأحد مع إغلاق مراكز الاقتراع في مقاطعة كالينينغراد بغرب روسيا.

وفي العديد من المناطق سينتخب المواطنون أيضا البرلمانات المحلية ورؤساء الأقاليم ومجالس البلديات.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، إنه خلال هذه الانتخابات سيستخدم التصويت الإلكتروني عن بعد لأول مرة على نطاق واسع. كما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، وإجراءات لمحاربة وباء فيروس كورونا، مع تطعيم 92% من أعضاء اللجان الانتخابية المحلية في روسيا.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن حملة الدعاية الانتخابية جرت بدون مخالفات جدية وبهدوء.

وأشارت اللجنة إلى أن نحو 150 ألف مواطن روسي قد أدلوا بأصواتهم أثناء التصويت المبكر، الذي انطلق في 3 ايلول الجاري للروس المقيمين في الخارج.

ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.
المصدر: روسيا اليوم
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