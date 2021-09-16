عربي-دولي

بوريل: الاتحاد الأوروبي "لم يتبلغ" مسبقا بالشراكة العسكرية الجديدة بين واشنطن ولندن وكانبيرا

Lebanon 24
16-09-2021 | 23:30
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن التكتل "يأسف" لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال جوزيب بوريل، خلال عرض لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: "إن اتفاقا من هذا النوع لم يجر إعداده أمس الأول. هذا يستغرق وقتا. لكننا لم نبلغ، ولم تجر استشارتنا. نحن نشجب ذلك". وأضاف في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤدي إلى "إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة".

وتابع: "هذا الاتفاق يجبرنا مرة أخرى على التفكير في الحاجة إلى (...) تطوير الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "سيكون من المؤسف التقليل من أهمية استراتيجية تعاون الاتحاد الأوروبي مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

من جانبه أكد المتحدث باسم بوريل، بيتر ستانو: "سيتم إجراء تحليل للوضع ولتداعيات هذا التحالف"، مشيرا إلى أن "الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 18 أكتوبر القادم في لوكسمبورغ، سيشكل فرصة لمناقشة هذا التحالف".

ودخلت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة أزمة مفتوحة، أمس الخميس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "طعنة في الظهر" وقرار "على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".
 
المصدر: روسيا اليوم
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