عربي-دولي

"إيكواس" تفرض عقوبات على منفذي الانقلاب بغينيا

Lebanon 24
17-09-2021 | 00:00
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أعلنت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا "إيكواس"، الخميس، فرض عقوبات فردية على منفذي الانقلاب الذي أطاح برئيس غينيا، ألفا كوندي، في 5 أيلول، داعية إلى إجراء انتخابات بغضون ستة أشهر.

واجتمعت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا طوال اليوم في أكرا، لاتخاذ قرار بشأن ردها على الانقلاب ضد كوندي، في 5 أيلول.

وقرر القادة المجتمعون في أكرا تجميد الأصول المالية لأعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة وأصول أفراد أسرهم وفرض حظر سفر عليهم.

ودعا القادة المجلس العسكري الغيني لإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر من أجل تشكيل حكومة مدنية في البلاد.

وقال رئيس مفوضية إيكواس، جان كلود كاسي برو، للصحافة "شدد رؤساء الدول على أن تكون الفترة الانتقالية (العسكرية) قصيرة جدا".

وأضاف أن "الفترة الانتقالية يجب ألا تستمر أكثر من ستة أشهر. في غضون ستة أشهر، يجب إجراء انتخابات".

وتطالب المجموعة بـ"عودة فورية إلى النظام الدستوري"، وقد سبق لها تعليق عضوية غينيا في هيئاتها.
المصدر: الحرة
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