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بوتين: العشرات في الكرملين مصابون بكورونا

Lebanon 24
17-09-2021 | 01:00
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كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، عن إصابة العشرات من أفراد حاشيته في الكرملين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونشر بوتين، الذي لا يزال في الحجر الصحي، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيليغرام"، قال فيه "في دائرتي الأقرب، كما تعرفون، هناك حالات من المرض بفيروس كورونا. إنها ليست واحدة أو اثنتان، بل عدة عشرات من الأشخاص".
 
وأضاف بوتين "الآن، عليّ أن أعزل نفسي لبضعة أيام".

وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إخضاع بوتين للحجر الصحي الوقائي بسبب إصابات بكورونا في محيطه.

وقال الكرملين، آنذاك، إن بوتين بـ"حالة صحية جيدة تماما" ولم يصب بعدوى كوفيد-19.

ولفت بوتين إلى أنه لن يتمكن من الالتحاق بقمة ستستضيفها طاجكستان، الجمعة.

وأجرى بوتين فحوصات لكورونا أتت نتائجها سلبية، وكان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك في" كاملا.

ووفقا لصحيفة "موسكو تايمز"، فقد رصدت روسيا منذ بدء الجائحة 7.19 مليون حالة إصابة بكورونا، فارق الحياة منها نحو 195 ألف شخص.
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