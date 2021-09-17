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عربي-دولي
بيان أميركي سعودي إماراتي بريطاني مشترك حول اليمن
Lebanon 24
17-09-2021
|
02:00
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أعلنت السفارة الأميركية في اليمن أن سفراء السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والقائم بأعمال الولايات المتحدة في اليمن اجتمعوا في 15 أيلول لمناقشة الوضع في اليمن ولا سيما الأمور المتعلقة بالاقتصاد اليمني.
وسلطت الدول الأربعة في بيان لها الضوء على أهمية إحراز تقدم سريع في تنفيذ اتفاق الرياض ورحبت بمساهمات السعودية والإمارات في هذه الأجندة.
وأكدت أيضاً على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن في أقرب وقت ممكن مشيرة إلى أن ذلك سيكون ضرورياً للإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي.
كما أكدت الدول الأربعة التزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن وأعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة، هانز غراندبرغ.
وأوضح البيان أن الدول الأربعة توقفت بقلق شديد عند انخفاض قيمة الريال وما يقابله من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأثر الشديد لذلك على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني.
ورحبت الدول الأربعة بالمساهمة الكبيرة للسعودية في الاقتصاد اليمني بما في ذلك منحة المشتقات النفطية. ودعت الحكومة اليمنية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني.
والتزمت الدول الأربعة بدعم الحكومة اليمنية في هذا الجهد بما في ذلك من خلال عمل لجنتها الاستشارية الفنية بشأن الاقتصاد.
المصدر: الحرة
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