عربي-دولي

إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية

Lebanon 24
17-09-2021 | 01:30
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وافقت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن "وزارة الخارجية الأميركية أصدرت قرارا يصادق على صفقة عسكرية خارجية مع السعودية لمواصلة خدمات الصيانة الفنية وتوريد الأجهزة المناسبة بقيمة تقريبية تصل إلى 500 مليون دولار".

وأوضح البنتاغون أن الصفقة تشمل صيانة مروحيات من 6 أنواع، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل "سيسهم في أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للوليات المتحدة" في الشرق الأوسط.

ويتطلب الإقرار النهائي للصفقة مصادقة من قبل الكونغرس الأمريكي.

وتعتبر هذه الصفقة العسكرية أول اتفاق عسكري كبير من هذا النوع بين الولايات المتحدة والسعودية منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، السلطة في بلاده في تشرين الثاني 2021.
المصدر: روسيا اليوم
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