عربي-دولي

توجيه تهمة غسيل الأموال لمسافر عربي مع 188 ألف دولار

Lebanon 24
17-09-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-864695-637674581344935992.jpg
Doc-P-864695-637674581344935992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت السلطات في مالطا عضوا بارزا في الجالية الصومالية بعد أن عثروا بحوزته على 160 ألف يورو، حوالي 188 ألف دولار، غير مصرح بها في المطار بتهمة غسيل الأموال.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن علي موسى إيغالي، 40 عاما، نقل إلى المحكمة من إصلاحية كورادينو حيث احتجز منذ توقيفه.

واعتقل في 22 آب بينما كان في طريقه لركوب طائرة متجهة إلى إسطنبول بعد العثور على الأموال بحوزته وهي تزيد بكثير عن الحد المسموح به المتمثل في 10 آلاف يورو.

ويعيش المشتبه فيه، الذي يوصف بأنه زعيم مجتمعي يحظى بثقة كبيرة، في مالطا منذ ثماني سنوات. ويدير محلا للحلاقة وآخر للملابس.

ولم يتم الإفراج عنه بكفالة لفشله في تقديم عنوان سكني وتجاري.

ونقلت الصحيفة أن الشرطة، بعد إجراء تحقيقاتها، اتهمته بغسيل الأموال وحيازة ممتلكات من عائدات الجريمة والتهرب الضريبي. واتضح أنه لم يعلن عن دخله الكامل للسنوات من 2018 إلى 2020.

وقالت مفتشة الادعاء، أوريانا سبيتيري، للمحكمة، الخميس، إنه لا يمكن تعقب مصدر المبلغ الذي عثر عليه في حوزته. 

وقال محامياه، فرانكو ديبونو وفرانشيسكا زارب، إن موكلهما كان على علاقة بمالطا ولعب دورا إنسانيا من خلال مساعدة زملائه الصوماليين في العثور على وظائف والاستقرار في البلاد.

ورفضت المحكمة، طلب الإفراج بكفالة لأن أقرباء المتهم المقربين ليسوا مالطيين وهناك خطر حقيقي لفراره.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-09-17
07:00 | 2021-09-17
06:30 | 2021-09-17
06:00 | 2021-09-17
05:30 | 2021-09-17
05:00 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website