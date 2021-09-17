توجيه تهمة غسيل الأموال لمسافر عربي مع 188 ألف دولار

اعتقلت السلطات في مالطا عضوا بارزا في الجالية الصومالية بعد أن عثروا بحوزته على 160 ألف يورو، حوالي 188 ألف دولار، غير مصرح بها في المطار بتهمة غسيل الأموال.ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن علي موسى إيغالي، 40 عاما، نقل إلى المحكمة من إصلاحية كورادينو حيث احتجز منذ توقيفه.واعتقل في 22 آب بينما كان في طريقه لركوب طائرة متجهة إلى إسطنبول بعد العثور على الأموال بحوزته وهي تزيد بكثير عن الحد المسموح به المتمثل في 10 آلاف يورو.ويعيش المشتبه فيه، الذي يوصف بأنه زعيم مجتمعي يحظى بثقة كبيرة، في مالطا منذ ثماني سنوات. ويدير محلا للحلاقة وآخر للملابس.ولم يتم الإفراج عنه بكفالة لفشله في تقديم عنوان سكني وتجاري.ونقلت الصحيفة أن الشرطة، بعد إجراء تحقيقاتها، اتهمته بغسيل الأموال وحيازة ممتلكات من عائدات الجريمة والتهرب الضريبي. واتضح أنه لم يعلن عن دخله الكامل للسنوات من 2018 إلى 2020.وقالت مفتشة الادعاء، أوريانا سبيتيري، للمحكمة، الخميس، إنه لا يمكن تعقب مصدر المبلغ الذي عثر عليه في حوزته.وقال محامياه، فرانكو ديبونو وفرانشيسكا زارب، إن موكلهما كان على علاقة بمالطا ولعب دورا إنسانيا من خلال مساعدة زملائه الصوماليين في العثور على وظائف والاستقرار في البلاد.ورفضت المحكمة، طلب الإفراج بكفالة لأن أقرباء المتهم المقربين ليسوا مالطيين وهناك خطر حقيقي لفراره.