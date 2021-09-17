واشنطن نحو تعزيز وجودها العسكري في أستراليا

أعلن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون أن الاتفاق الأمني الذي أبرمته بلاده مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة سيتيح لواشنطن خصوصا تعزيز وجودها العسكري في أستراليا وإنشاء قواعد لوجستية هناك.

وقال داتون في مؤتمر صحافي في إطار المحادثات الثنائية في واشنطن إن الاتفاق الأمني ينص على إجراءات من شأنها أن "تعزز إلى حد كبير" التعاون وقابلية العمل المشترك بين القوات الأسترالية والأميركية.ويمتلك الجيش الأميركي بالفعل وجودا غير دائم في داروين بشمال أستراليا، حيث يتم نشر حوالى 2500 جندي من مشاة البحرية كل عام بشكل تناوبي لإجراء تدريبات.وتابع داتون "ستُعزَز قدراتنا الجوية وستعزز قدراتنا البحرية وبالتأكيد الموقف العسكري أيضا".ومن دون أن يعطي أرقاما، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال هذا المؤتمر الصحافي المشترك أن الولايات المتحدة "ستوسع وجودها في أستراليا"، في وقت تسعى الولايات المتحدة لاحتواء الأطماع الإقليمية للصين في المنطقة.كما ستنشئ الدولتان في أستراليا "قدرات مشتركة" في مجال الخدمات اللوجستية والصيانة للغواصات التي ستحصل عليها أستراليا، على أن تُكثفا أيضا التدريبات المشتركة، وفقا لداتون.