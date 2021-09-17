27
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
صدام يتجدد بين رئيس تونس والنهضة..حول البرلمان والدستور
Lebanon 24
17-09-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدّدت حركة النهضة معارضتها لإجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مشددة على ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع تجميد عمل البرلمان، رغم حالة الرفض التامة للعودة إلى الوراء من قبل سعيد، الذي يمضي قدما في إجراءاته، ويتجه لتعديل الدستور.
كما أبدت معارضتها لتعديل الدستور، وهي الخطوة التي ألمح إليها الرئيس التونسي قبل أيام، معتبراً أنه فصل على قياس بعض الأطراف في البلاد.
وأكدت في بيان مساء الخميس، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة، راشد الغنوشي، على ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضي، وعودة البرلمان إلى عمله.
حوار وطني شامل
وردا على تصريحات الرئيس التونسي التي لم يستبعد فيها إدخال تعديلات على الدستور الذي يصفه بأنّه "وضع على المقاس"، اعتبرت الحركة أن "دستور 2014 حظي بتوافق كبير، وكان ثمرة لحوار وطني، كما أنه تضمن آليات تعديله من داخله، طبقا لتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية..".
"لا عودة للوراء"
لكن تمسك النهضة بضرورة إعادة البرلمان إلى عمله، يواجه رفضا من سعيد، الذي أكد في أكثر من مناسبة "ألا مجال للعودة إلى الوراء ولا حوار إلا مع الصادقين".
كما لا يجد هذا الأمر آذانا صاغية لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الذي يرفض المشاركة في حوار مع النهضة، التي يتهمها بإجهاض وتعطيل مبادرته السابقة لحل وإنهاء الأزمة في البلاد، ويدعم قرارات سعيّد القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة.
في الأثناء، يواجه الرئيس التونسي مطالب متزايدة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على رأسها اتحاد الشغل، وضغوطا من الرأي العام الداخلي والأطراف الدولية، تدعوه للكشف عن خطته للمرحلة المقبلة وتحذّره من مخاطر تعطل بعض المؤسسات الحكومية، وذلك بعد أكثر من شهر ونصف على وقف أعمال البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية، وهي فترة لم يعيّن خلالها رئيس حكومة، كما لم يعلن بعد عن أيّ خطوات لإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيش فيها البلاد.
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:16 | 2021-09-17
17/09/2021 02:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-17
17/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)
04:00 | 2021-09-17
17/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟
01:45 | 2021-09-17
17/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2021-09-17
17/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-09-17
إیران تدعو إلی محاكمة الولايات المتحدة وحلفائها
16:55 | 2021-09-17
بوتين يؤكد حاجة موسكو إلى العمل مع طالبان
16:30 | 2021-09-17
بايدن يُهدد بعقوبات جديدة على أطراف النزاع في تيغراي
15:30 | 2021-09-17
سفير حكومة أفغانستان السابقة لدى الأمم المتحدة يرفض التخلي عن منصبه
15:15 | 2021-09-17
خبير: الجيش الأميركي سيبقى في أستراليا مدة 15 عاماً بعد صفقة الغواصات
15:00 | 2021-09-17
عملية تبديل للقوات المشاركة في التحالف بالعراق
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
18/09/2021 01:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
18/09/2021 01:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
18/09/2021 01:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact