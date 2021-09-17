مسؤولة أميركية تخطط لزيارة موسكو قريباً؟

أفادت صحيفة "كوميرسانت" بأن فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تخطط لزيارة موسكو في هذا الخريف، هذا وقد وضعت روسيا في وقت سابق نولاند على القائمة السوداء.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكر هويتها، أنه يوجد تنسيق بين واشنطن وموسكو حول زيارة نائب الرئيس الأميركي ولم يتم بعد تحديد تاريخ الزيارة لكن المصادر أشارت إلى أنه من المرجح أن تتم في شهر نوفمبر

ومن المتوقع أن تجري نولاند محادثات مع نائبي وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، وأندريه رودنكو، ومن المرجح أيضا أن تلتقي بنائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك.

وبحسب الصحيفة فإن الأزمة الأوكرانية ستكون أحد أهم الموضوعات التي سيتم بحثها خلال الزيارة.

وفي عام 2019، مُنعت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية السابق للشؤون الأوروبية والأوروبية، من الحصول على تأشيرة روسية، إثر إدراجها في قائمة سوداء وضعتها موسكو ردا على القيود الأميركية.