وزير إيراني: شكرت لافروف لدعمه لانضمام طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون

أفاد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بأنه تحدث، اليوم الجمعة، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وشكره لموقف موسكو إزاء انضمام طهران للمنظمة.وكتب عبد اللهيان في صفتحه على "توتير": "على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، تحدثت مع السيد لافروف، وزير الخارجية الروسي، شكرت دعم الرئيس بوتين وسعادته لانضمام إيران إلى المنظمة بصورة دائمة".وأضاف: "وتوصلنا أيضا إلى اتفاق بخصوص البيان الصادر بشأن الوضع الأفغاني".