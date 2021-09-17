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مسؤول إسرائيلي يكشف تكلفة البحث عن أسرى سجن "جبلوع"

Lebanon 24
17-09-2021 | 13:30
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قال مسؤول أمني إسرائيلي إن عملية البحث عن الأسيرين الفارين، أيهم نايف كممجي، ويعقوب انفيعات، تكلف الحكومة الإسرائيلية من 10 إلى 20 مليون شيقل يوميا، أي بين 3 و6 آلاف دولار أميركي.

وبحسب القناة 12، فإن عمليات البحث عن الأسرى الستة الذيين أعيد اعتقال 4 منهم، وهم زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، قد كلفت 100 مليون دولار حتى الآن.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فقد نصبت السلطات الإسرائيلية نحو 200 حاجز عسكري، بحثاً عن الأسرى الفارين، ونشرت أكثر من 700 دورية شرطية، وعززت القوات العسكرية سواء في جنين أو على طوال الجدار العازل بشمال الضفة الغربية.
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