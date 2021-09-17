عربي-دولي

إیران تدعو إلی محاكمة الولايات المتحدة وحلفائها

Lebanon 24
17-09-2021 | 16:59
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دعا مندوب إيران بالمكتب الأوروبي للأمم المتحدة، اسماعیل بقائي هامانه، إلى محاكمة أميركا وبعض الدول الأوروبية المتحالفة معها، بسبب فرض واشنطن الحظر غير القانوني على الدول المستهدفة.

وأشار بقائي هامانه، إلى التقرير الخاص بشأن التأثیر السلبي للتدابير القسرية الأحادیة الجانب على احترام حقوق الإنسان قائلا: "لقد حان الوقت لمحاكمة الولايات المتحدة باعتبارها الجاني الرئيسي، ومقاضاة بعض الدول الأوروبية، لفرضها الحظر غير القانوني على الدول المستهدفة".

وأضاف مندوب إيران في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة: "لم تتمكن حالة الطوارئ العالمية، أي جائحة كورونا، إجبار الولايات المتحدة على إظهار الروح الإنسانية، واشتد حجم الحظر الأحادي الذي فرضته واشنطن خلال العامين الماضيين، لدرجة أنه لم يستثن حتى توريد وشراء لقاحات كورونا، أو آلية كوفاكس، من الآثار السلبية والضارة لهذا الحظر".

وتابع بقائي هامانه: "تعتبر هذه الإجراءات جريمة ضد الإنسانية لما لها من آثار ضارة متعمدة وواسعة النطاق على المواطنين الأبرياء، من خلال تعريضهم لمصاعب اقتصادية قاسية تعادل الجوع والمجاعة".
 
وختم: "الملاحقة القانونية يجب أن تكون جزءا من أي خطة للحد من الآثار السلبية للحظر على حقوق الإنسان".
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