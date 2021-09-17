عربي-دولي

إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا بعد شهرين من الإغلاق

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:30
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فتحت تونس وليبيا الجمعة الحدود المشتركة بعد إغلاقها لأكثر من شهرين بسبب وباء كوفيد-19، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وبدت حركة المسافرين بطيئة في الاتجاهين في معبر رأس الجدير في جنوب شرق تونس في اليوم الأول من إعادة فتحه التي تقررت الخميس.

واصطفت أكثر من مئة شاحنة تنتظر من الجانب الليبي للمرور وهي مخصصة لتجارة المواد الغذائية.

ويمثل المعبران الحدوديان رأس الجدير والذهيبة شريان حياة، حيث ينشط العديد من التجار المحليين التونسيين ويتنقل عبره الليبيون نحو تونس للعلاج والسياحة فضلا عن كونه ممرّا للسلع وعمليات التصدير.

كذلك، أعلنت الخطوط الجوية التونسية في بيان الخميس "استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي بنينة ابتداءا من يوم الخميس 23 أيلول 2021".

وأغلقت ليبيا في 8 تموز حدودها مع تونس وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين، بسبب تفاقم الحالة الوبائية آنذاك على الأراضي التونسية.

تحسن الوضع الصحي في تونس مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات اليومية. وسجلت الثلاثاء 1142 إصابة جديدة بكوفيد و9 وفيات في البلاد البالغ عدد سكانها 11,7 ملايين نسمة.

وكان ملف إعادة فتح الحدود محل مباحثات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والرئيس التونسي خلال زيارته لتونس قبل أسبوع.
 
 
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