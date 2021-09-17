رئيس الصين يتعهد بمساعدات إضافية لأفغانستان

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر رابط فيديو اليوم الجمعة، إن على "الأطراف المعنية" في أفغانستان استئصال شأفة الإرهاب وإن الصين ستقدم المزيد من المساعدة للبلاد في حدود قدراتها، وفقاً لتقرير عن قمة إقليمية نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

وقال في اجتماع لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون، إن "بعض الدول" يجب أن تتحمل مسؤولياتها الواجبة فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية في أفغانستان بما أنها ساهمت في خلق هذا الوضع.

وأضاف أنه يجب توجيه أفغانستان لتصبح أكثر انفتاحاً وشمولية وتنتهج سياسات داخلية وخارجية معتدلة.

وذكر أن على الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أن تساعد في انتقال السلطة بشكل سلس في البلاد.

وتضم المنظمة 8 دول هي الصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكسان وأوزبكستان.