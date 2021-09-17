عربي-دولي

إختطاف رئيس كتلة حزب في هذا البلد!

Lebanon 24
17-09-2021 | 12:31
A-
A+
Doc-P-864945-637675040125964840.jpg
Doc-P-864945-637675040125964840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب ائتلاف الكرامة" التونسي، اليوم الجمعة، عن تعرض رئيس كتلته البرلمانية، سيف الدين مخلوف، لعملية اختطاف أمام مقر المحكمة العسكرية.

ونشر الحزب عبر "فيسبوك" مقطع فيديو للعملية وألحقه بتعليق جاء فيه: "عاجل وخطير: اختطاف الأستاذ سيف الدين مخلوف أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حين قدم لتقديم نفسه لقاضي التحقيق العسكري والاعتداء عليه وعلى المحامين المرافقين له بالعنف".

وأضاف في تدوينة منفصلة أن عملية اختطاف مخلوف "من أمام المحكمة العسكرية، وهو الذي اختار أن يسلم نفسه ويواجه القضاء بنفسه، عملية استفزازية لا مبرر لها".

وتابع: "لهذا ندعو جميع أنصارنا وكل من تعاطف معنا عدم الانجرار وراء هذه الاستفزازات والالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أي ردة فعل سيتم استغلالها حتما".

وأردف: "ائتلاف الكرامة لم ولن يكون خارج إطار القانون مهما واجهنا من الظلم والاستفزاز. نحترم القانون ونريد لتونس أن تكون مثالا للدولة التي يُحترم فيها القانون. سيف الدين مخلوف لم يسرق ولم ينهب ولم يرد سوى وطن ينعم فيه الجميع بحياة كريمة".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-17
16:55 | 2021-09-17
16:30 | 2021-09-17
15:30 | 2021-09-17
15:15 | 2021-09-17
15:00 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website