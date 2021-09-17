لقاء يجمع ولي عهد السعودية وأمير وقطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي

عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لقاء وديا.ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، عبر "تويتر" صورة جمعت بن سلمان والشيخ تميم وآل نهيان وهم يرتدون ملابس غير رسمية.وقال العساكر في التغريدة: "اليوم في البحر الأحمر... لقاء ودي يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أمير قطر والشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات. البحر الأحمر يجمع أبناء الخليج العربي".