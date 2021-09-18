الجزائر تنتج لقاحها بالتعاون مع الصين.. وتكشف عن تاريخ إصدار أول حقنة

وتسعى الجزائر إلى تلقيح ستّين في المئة من سكّان الولايات الكبرى الأكثر تضرّرًا من كوفيد-19، حسب ما جاء في بيان للرئاسة بعد انعقاد مجلس الوزراء نهاية أب.
وبلغ عدد الملقّحين في الجزائر أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم أقلّ من مليون فقط تلقّوا جرعتَين، رغم أنّ الوتيرة تسارعت خلال الأسبوعين الأخيرين ببلوغ تلقيح 200 ألف شخص يوميًا.
وفاق عدد الإصابات المسجّلة في الجزائر 200 ألف حالة منها 5,651 وفاة.
🔴وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد يؤكد : إصدار اللقاح الجزائري لفيروس كورونا في 29 سبتمبر 2021
🔴بن باحمد: تم تقليص فاتورة الاستيراد بـ 300 مليون دولار خلال سنة 2020
🔴بن باحمد: تقليص فاتورة الاستيراد بـ 500 مليون دولار خلال سنة 2021 pic.twitter.com/EyNdYvJGM1
— بوبكر العربي إعلامي جزائري (@boubekeur_larbi) September 17, 2021
🔴وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد يؤكد : إصدار اللقاح الجزائري لفيروس كورونا في 29 سبتمبر 2021
🔴بن باحمد: تم تقليص فاتورة الاستيراد بـ 300 مليون دولار خلال سنة 2020
🔴بن باحمد: تقليص فاتورة الاستيراد بـ 500 مليون دولار خلال سنة 2021 pic.twitter.com/EyNdYvJGM1