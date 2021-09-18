عربي-دولي

ليبيا تقيّم أوضاع سفارتها لدى دمشق

Lebanon 24
18-09-2021 | 03:00
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قالت وزارة الخارجية الليبية إن اللجنة المختصة بتقييم ومعالجة أوضاع السفارة الليبية بدمشق أنهت أعمالها، ما يمهد لممارسة السفارة لمهامها الموكلة لها في العاصمة السورية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الساعية لإنهاء الانقسامات في السفارات الليبية التي كانت تشهد تنازعا في العمل الدبلوماسي وتعيين السفراء والدبلوماسيين بين الحكومة الليبية المؤقتة التي كانت تسيطر على شرق ليبيا وحكومة الوفاق الوطني الليبي قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وتهدف خطة وزارة الخارجية إلى توحيد عمل السفارات تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
 
المصدر: روسيا اليوم
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