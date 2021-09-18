عربي-دولي

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من اختفاء مهاجرين معتقلين في ليبيا

Lebanon 24
18-09-2021 | 03:30
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أعربت مسؤولة في وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها يوم الجمعة بشأن اختفاء آلاف المهاجرين المتجهين إلى أوروبا بعد اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا.

وبحسب صفاء مشهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، فإن خفر السواحل الليبي اعترض أكثر من 24 ألف مهاجر متجهين إلى أوروبا في البحر المتوسط حتى الآن هذا العام، منهم أكثر من 800 هذا الأسبوع وحده.

وأضافت أنه مع ذلك، تم تسجيل 6000 فقط في مراكز الاحتجاز الرسمية في الدولة، لافتة إلى أن مصير وموقع آلاف المهاجرين الآخرين ما زال مجهولا.

وقالت مشهلي: "نخشى أن ينتهي الأمر بالعديد منهم في أيدي عصابات إجرامية ومتاجرين بالبشر، بينما يتم ابتزاز آخرين لإطلاق سراحهم".

وتتلقى الحكومة الليبية الملايين من أموال المساعدات الأوروبية لإبطاء تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.
المصدر: روسيا اليوم
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