أزمة الغواصات.. الولايات المتحدة "تأسف" لاستدعاء باريس سفيرها في واشنطن

أعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن "أسفه" لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة بسبب أزمة الغواصات، لكنه قال إن واشنطن ستعمل على حل هذا الخلاف الدبلوماسي.وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس، طلب عدم الكشف عن هويته "نأسف لأنهم اتخذوا هذه الخطوة، وسوف نستمر بالتواصل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بيننا، كما فعلنا في مسائل أخرى خلال تحالفنا الطويل".وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أعلن الجمعة أن بلاده استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، وذلك عقب إلغاء أستراليا عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات وإبرامها عقدا آخر مع واشنطن لنفس الغرض.وقال لودريان في بيان "بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن استدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا. إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن الأربعاء عن تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، موسعا نطاق تقنية الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي لتشمل أستراليا، بالإضافة الى تقنيات الأمن الالكتروني والذكاء الاصطناعي والقدرات البحرية تحت الماء.وأثارت الخطوة غضب فرنسا التي خسرت عقدا لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية كانت قيمته تبلغ 36.5 مليار دولار أميركي عند توقيعه عام 2016.ويعد استدعاء السفيرين الفرنسيين من الولايات المتحدة وأستراليا، الحليفتين لفرنسا، أمرا غير مسبوق.وكانت فرنسا قد اتهمت الخميس أستراليا بـ "طعنها في الظهر"، وواشنطن بـ "اتباع نهج دونالد ترامب" بشأن صفقة الغواصات.وأعربت فرنسا الجمعة عن عدم قدرتها على الوثوق بأستراليا في المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.كما ألغت السلطات الفرنسية حفلا كان مقررا الجمعة في واشنطن على ما أفاد مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه الخميس وكالة فرانس برس. وكان من المفترض أن يتم احياء الذكرى السنوية لمعركة بحرية حاسمة خلال الثورة الأميركية لعبت فيها فرنسا دورا رئيسيا.