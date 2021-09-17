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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

Lebanon 24
17-09-2021 | 18:54
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أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري، فجر السبت، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.
وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده.
وفي نيسان 2004، فاز الرئيس الراحل بولاية ثانية بعد حملة انتخابية واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، حيث حصل على 84.99% من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6.42%.
وفي نيسان 2009، أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة بأغلبية 90.24%، وجاء ذلك بعد تعديل دستوري سنة 2008 ألغى حصر الرئاسة في ولايتين فقط، ما لقي انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.
هذا واستقال بوتفليقة في 2 نيسان 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه فترة رئاسية خامسة.
وببقائه ما يقارب 20 عام في الحكم، من 1999 حتى 2019، يعتبر الرئيس الأطول حكما للجزائر.
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