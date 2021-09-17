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البنتاغون يعترف بقتل 10 بينهم 7 أطفال بغارة على كابل

Lebanon 24
17-09-2021 | 19:43
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اعترفت وزارة الدفاع الأميركية بقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 7 أطفال بغارة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية على العاصمة الأفغانية كابل في أواخر شهر آب الماضي.
وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، في تصريح صحفي أدلى به مساء الجمعة، إن حوالي 10 مدنيين، بينهم 7 أطفال، قتلوا جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة على سيارة في كابل.
وأشار ماكينزي إلى أن "الغارة من غير المرجح أنها أسفرت عن تصفية عناصر في "داعش" أو أي أشخاص آخرين كانوا يشكلون خطراً على قوات الولايات المتحدة".
وأضاف أن "البنتاغون يدرس إمكانية دفع تعويضات مالية لذوي الضحايا الذين قتلوا جراء الضربة الأميركية".
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