واشنطن "تأمل" بإثارة خلافها مع باريس في الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الجمعة، إن بلاده "تأمل" بأن تتمكن من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات "الأسبوع المقبل" في الأمم المتحدة.وكتب برايس على تويتر "لقد كنا على اتصال وثيق مع حلفائنا الفرنسيين" و"نأمل أن نتمكن من مواصلة نقاشنا حول هذا الموضوع على مستوى عالٍ في الأيام المقبلة، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل" في نيويورك.وأضاف أنه "يتفهم" موقف الفرنسيين، مؤكدا أنه أُحيط علما بقرار باريس غير المسبوق باستدعاء سفيرها في الولايات المتحدة "للتشاور".وأعرب البيت الأبيض، في وقت سابق من الجمعة، عن "أسفه" لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة بسبب أزمة الغواصات، لكنه قال إن واشنطن ستعمل على حل هذا الخلاف الدبلوماسي.وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس، طلب عدم الكشف عن هويته "نأسف لأنهم اتخذوا هذه الخطوة، وسوف نستمر بالتواصل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بيننا، كما فعلنا في مسائل أخرى خلال تحالفنا الطويل".وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، قد أعلن، الجمعة، أن بلاده استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، وذلك عقب إلغاء أستراليا عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات وإبرامها عقدا آخر مع واشنطن لنفس الغرض.وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن، الأربعاء، عن تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، موسعا نطاق تقنية الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي لتشمل أستراليا، بالإضافة الى تقنيات الأمن الالكتروني والذكاء الاصطناعي والقدرات البحرية تحت الماء.وأثارت الخطوة غضب فرنسا التي خسرت عقدا لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية كانت قيمته تبلغ 36.5 مليار دولار أميركي، عند توقيعه عام 2016.وكانت فرنسا قد اتهمت أستراليا، الخميس، بـ "طعنها في الظهر"، وواشنطن بـ "اتباع نهج دونالد ترامب" بشأن صفقة الغواصات.وأعربت فرنسا، الجمعة، عن عدم قدرتها على الوثوق بأستراليا في المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.