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جنرال أمريكي: روسيا تمتلك قوة عسكرية لا تصدق

Lebanon 24
18-09-2021 | 09:00
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قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال جون هايتن، إن روسيا تتمتع الآن "بقوة عسكرية لا تصدق" بعد تحديث قواتها المسلحة على مدى العشرين عامًا الماضية.

وأضاف هايتن خلال مشاركته في فعالية للمجلس الأطلسي أمس الجمعة، أن روسيا لديها جيش قوي بشكل لا يصدق، مؤكدًا: "لقد حولوا جيشهم في السنوات العشرين الماضية".

وأشار الجنرال الأميركي إلى أن روسيا لم تخف عزمها على التحديث الكامل لقواتها الاستراتيجية النووية والفضائية والسيبرانية، لكن قادة الولايات المتحدة لم ينتبهوا لذلك، ولم تذكر استراتيجية الأمن القومي لعام 2010 للرئيس باراك أوباما أن روسيا منافس محتمل في المستقبل أو منافس مكافئ.
 
وتابع: "في عام 2006، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهم سيحدثون قوتهم النووية ... وبدؤوا أيضًا ببناء قوات إلكترونية وفضائية شرسة وذلك بسبب أميركا والناتو".
وأوضح أن روسيا والصين قدمتا الآن للولايات المتحدة وجيشها تحديًّا استراتيجيًّا لم يسبق لهما أن عرفاه من قبل في التاريخ، ليس منافسًا واحدًا بل اثنين في نفس الوقت.

وواصل قائلًا: "من المهم للغاية أن نتعامل مع روسيا والصين في نفس الوقت، حاليا ينصب تركيزنا كله على أوروبا، ولكن بالنظر إلى الغرب، ستجد الصين وروسيا، وستجدهم أيضًا في جنوب القارة الأميركية وأفريقيا والشرق الأوسط، فهم لديهم قدرات عالمية".
كما لفت إلى أن روسيا والصين تعملان على تطوير قدراتهما الاستراتيجية، مثل الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

المصدر: سبوتنيك
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