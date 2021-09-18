سوريا: بقاء إسرائيل خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي خطر جسيم

أكدت سوريا أن بقاء إسرائيل خارج معاهدة الانتشار النووي يمثل خطرًا جسيمًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وقال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة حسين خضور، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية: "بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة يمثل خطرًا جسيمًا على نظام عدم الانتشار".

بيان خضور جاء خلال أعمال دورة مجلس المحافظين لشهر أيلول التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.ولفت إلى أن "رفض هذا الكيان لكل المبادرات الداعية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن استمرار كيان الاحتلال برفض إخضاع جميع منشآته النووية لضمانات الوكالة يجعلها تشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، حسب تعبيره.وبناء على تلك المعطيات أكد خضور أن إسرائيل "غير مؤهلة" للحديث عن حالات عدم الامتثال للمعاهدة.كما شدد خضور على أن بلاده "أوفت بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولبت كل الطلبات في مواعيدها".واعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "مسار التشويش الذي تتبعه أطراف معروفة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا التي تمكنت من الوفاء بتنفيذ جميع الالتزامات الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاق الضمانات ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها جراء السياسات العدوانية والفاشلة لتلك الأطراف المعروفة".وثمَّن مندوب سوريا البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة رئيس الوكالة لإيران، واصفًا هذا التحرك بأنه "خطوة نوعية لحل المسائل العالقة، معربًا عن تطلعه لاستمرار الوكالة بالقيام بالمهام المنوطة بها بكامل الحيادية والاستقلالية والموضوعية والمهنية وعدم الوقوع ضحية لضغوطات خارجية هدفها تنفيذ أجندات سياسية تستهدف دولًا سيادية".