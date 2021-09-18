29
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
سوريا: بقاء إسرائيل خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي خطر جسيم
Lebanon 24
18-09-2021
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت سوريا أن بقاء إسرائيل خارج معاهدة الانتشار النووي يمثل خطرًا جسيمًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وقال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة حسين خضور، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية: "بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة يمثل خطرًا جسيمًا على نظام عدم الانتشار".
بيان خضور جاء خلال أعمال دورة مجلس المحافظين لشهر أيلول التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
ولفت إلى أن "رفض هذا الكيان لكل المبادرات الداعية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن استمرار كيان الاحتلال برفض إخضاع جميع منشآته النووية لضمانات الوكالة يجعلها تشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، حسب تعبيره.
وبناء على تلك المعطيات أكد خضور أن إسرائيل "غير مؤهلة" للحديث عن حالات عدم الامتثال للمعاهدة.
كما شدد خضور على أن بلاده "أوفت بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولبت كل الطلبات في مواعيدها".
واعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "مسار التشويش الذي تتبعه أطراف معروفة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا التي تمكنت من الوفاء بتنفيذ جميع الالتزامات الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاق الضمانات ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها جراء السياسات العدوانية والفاشلة لتلك الأطراف المعروفة".
وثمَّن مندوب سوريا البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة رئيس الوكالة لإيران، واصفًا هذا التحرك بأنه "خطوة نوعية لحل المسائل العالقة، معربًا عن تطلعه لاستمرار الوكالة بالقيام بالمهام المنوطة بها بكامل الحيادية والاستقلالية والموضوعية والمهنية وعدم الوقوع ضحية لضغوطات خارجية هدفها تنفيذ أجندات سياسية تستهدف دولًا سيادية".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2021-09-17
17/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:56 | 2021-09-18
18/09/2021 01:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في الـ 2022
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في الـ 2022
01:00 | 2021-09-18
18/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة كادت تهز لبنان.. محاولة لإحراق محطّة محروقات مع زبائنها (فيديو)
Lebanon 24
جريمة كادت تهز لبنان.. محاولة لإحراق محطّة محروقات مع زبائنها (فيديو)
12:29 | 2021-09-17
17/09/2021 12:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل ستنتهي ظاهرة الطوابير بعد رفع الدعم عن المحروقات؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل ستنتهي ظاهرة الطوابير بعد رفع الدعم عن المحروقات؟
14:00 | 2021-09-17
17/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2021-09-18
فرنسا: إلغاء أستراليا صفقة الغواصات خيانة متعمدة وطعنة في الظهر
10:00 | 2021-09-18
لماذا تؤخر إيران العودة إلى المحادثات النووية؟
09:00 | 2021-09-18
جنرال أمريكي: روسيا تمتلك قوة عسكرية لا تصدق
08:30 | 2021-09-18
الإمارات ترفض قرارًا أوروبيًّا ينتقد حقوق الإنسان
08:00 | 2021-09-18
أزمة الغواصات تشتعل وتطلق سباق تسلح في المحيط الهادئ.. وللصين حصة الأسد!
07:30 | 2021-09-18
زلزال يهز مدينة لوس أنجلوس الأميركية
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
18/09/2021 17:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
18/09/2021 17:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
18/09/2021 17:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact