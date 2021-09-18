27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
فرنسا: إلغاء أستراليا صفقة الغواصات خيانة متعمدة وطعنة في الظهر
Lebanon 24
18-09-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف سفير فرنسا لدى أستراليا، جان بيير تيبو، قرار كانبيرا إلغاء صفقة الغواصات الكبرى مع باريس، الذي أسفر عن اندلاع أزمة دبلوماسية بين الدولتين، بأنه كان خيانة سابقة التخطيط.
وأشار تيبو في حديث لصحيفة The Sydney Morning Herald قبل ساعات من استدعائه إلى وطنه أن هناك تقارير صحفية مستقلة موثوقًا بها مفادها أن أستراليا بدأت الاستعدادات لإلغاء الصفقة مع فرنسا، التي قيمتها 90 مليار دولار، قبل 18 شهرصا من الإعلان الرسمي عن الالغاء.
وتابع السفير: "ذلك يعني أننا تعرضنا للتضليل المتعمد على مدى 18 شهرًا.. استمرت الاستعدادات للجريمة 18 شهرًا.. وإذا ثبتت صحة التقارير عن هذه الخيانة وازدواجية اللغة المتعمدة - ولم ينفدها أحد بعد - فإن ذلك يمثل خرقًا فادحًا للثقة ومؤشرًا سيئًا جدًّا".
ولفت الدبلوماسي إلى أن وزراء خارجية ودفاع فرنسا وأستراليا عقدوا اجتماعًا أواخر الشهر الماضي لمناقشة الروابط الدفاعية بين دولتيهما، مضيفًا: "كنا نعتقد أننا نفتح سبلًا جديدة لتعميق تعاوننا الثنائي بشكل ملموس، لكن بعد 15 يومًا فقط تعرضنا لطعنة في الظهر، عندما تم إلغاء مشروع رئيسي يرمز لعلاقة بين دولة أوروبية وأستراليا، دون سابق تحذير، وهذا أمر مؤسف جدًّا في الواقع".
وأعلنت أستراليا مؤخرًا عن إلغاء صفقة الغواصات مع شركة Naval Group الفرنسية، بعد أن أقامت تحالفًا دفاعيًّا وأمنيًّا جديدًا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
واستدعت فرنسا ردًّا على الإجراء الأسترالي سفيريها من كانبيرا وواشنطن، في إجراء غير مسبوق.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في الـ 2022
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في الـ 2022
01:00 | 2021-09-18
18/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:56 | 2021-09-18
18/09/2021 01:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء
14:00 | 2021-09-18
18/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان ديمة قندلفت تضعها في موقف محرج.. كشفت الكثير على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
فتحة فستان ديمة قندلفت تضعها في موقف محرج.. كشفت الكثير على المسرح! (فيديو)
04:00 | 2021-09-18
18/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال رئيس الحكومة عن "الدولار المصرفي"؟
Lebanon 24
ماذا قال رئيس الحكومة عن "الدولار المصرفي"؟
05:33 | 2021-09-18
18/09/2021 05:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-09-18
تقرير: حكومة مالي تجرد قائداً فرنسياً بارزاً من أعلى وسام وطني
16:21 | 2021-09-18
تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على خط للغاز في سوريا
16:15 | 2021-09-18
إيران تعلن البدء في تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاحات كورونا الصينية والكوبية
16:00 | 2021-09-18
رئيسي: إيران حققت نجاحاً دبلوماسياً عبر عضويتها في منظمة شنغهاي
16:00 | 2021-09-18
من بينها قلم لا يتجاوز طوله 15 سم.. صور أولى لأدوات حفر استخدمها أسرى جلبوع
15:37 | 2021-09-18
فرنسا.. مقتل شخص إثر شجار بين العشرات من راكبي الدراجات النارية
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
18/09/2021 23:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
18/09/2021 23:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
18/09/2021 23:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact