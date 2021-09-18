الاتحاد الأوروبي يدرج المغرب في لائحة "المرور الأخضر"

أعلنت المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية اعترافها بشهادات لقاحات كوفيد الصادرة عن السلطات الصحية المغربية.وبذلك، أدخلت المفوضية الأوروبية رسميا، المغرب، ضمن لائحتها لـ"المرور الأخضر" وهي آلية تبسط وتسهل عملية السفر لأولئك الذين تم تطعيمهم، وفقا لتقرير نشره موقع نيويوبوب، الجمعة.وبدخوله في قائمة بروكسل، أصبح المغرب أول الدول الأفريقية المدرجة على خطط التطعيم ضد فيروس كورونا ووثائق نتائج الاختبار التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.ينص القرار على "معادلة شهادات التطعيم من كوفيد-19 الصادرة عن المملكة المغربية، بغرض تسهيل حق التنقل الحر داخل الاتحاد الأوروبي، مع الشهادات الصادرة وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي 2021/953 عن البرلمان الأوروبي"، وفق ما جاء في الإعلان.وتضمن إعلان الاتحاد الأوروبي كذلك، قرارًا بإدراج ألبانيا وأندورا وجزر فارو وإسرائيل وموناكو وبنما - إلى جانب المغرب - على قائمة الاتحاد الأوروبي لمن يمكنهم دخول الكتلة.ويراهن المغرب الذي يقارب عدد سكانه 36 مليوناً على حملة التلقيح لتحقيق مناعة جماعية استفاد منها أكثر من 14 مليونا و200 ألف شخص بحسب آخر الأرقام الرسمية.وتشهد المملكة منذ عدة أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بالوباء، والذي طال في المجموع أكثر من 900 ألف شخص توفي منهم أكثر من 13 ألفا، وفق الأرقام الرسمية.وشددت السلطات منذ مطلع آب حظر تجول ليلي مع إعلان قيود على التنقل من وإلى أربع مدن كبرى، لوقف الارتفاع في أعداد الإصابات اليومية بالوباء.وكان المغرب فتح حدوده الجوية أمام المسافرين أوائل يونيو، ولكن ضمن شروط.ونهاية آب، أعلنت الحكومة المغربية حملة تلقيح اختيارية ضد وباء كوفيد-19 تشمل التلاميذ الذين تراوح اعمارهم بين 12 و17 عاماً، وذلك عشية الدخول المدرسي المقبل.وتستخدم السلطات المغربية لقاحي فايزر وسينوفارم "اللذين أثبتت التجارب الدولية فعاليتهما وسلامتهما عند هذه الفئة العمرية"، وفق بيان للحكومة "لضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل".ودعت الحكومة الآباء والأمهات إلى مرافقة أبنائهم لأخذ جرعتي اللقاح، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بناء على توصية للجنة العلمية لمواجهة الجائحة "بالنظر إلى تصاعد الحالات الإيجابية" لدى هذه الفئة.