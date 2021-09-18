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تقرير: حكومة مالي تجرد قائداً فرنسياً بارزاً من أعلى وسام وطني

Lebanon 24
18-09-2021 | 16:30
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أفادت وسائل إعلام في مالي بأن حكومة هذا البلد قررت تجريد جنرال فرنسي بارز من أعلى وسام وطني.

وأوضح موقع Abamako اليوم السبت أن هذا القرار جاء بحق الجنرال الفرنسي، ألين فيدال، القائد السابق لقوة "برخان"، وهو من 3 جنرالات فرنسيين حصلوا في حزيران الماضي على "وسام مالي الوطني"، أي أعلى وسام في البلاد.

ولا يزال الغموض يلف خلفيات قرار تجريد الجنرال من الوسام، غير أن الموقع أشار إلى أن هذا التطور يأتي على خلفية تصاعد التوتر بين الدولتين، حيث عارضت باريس تقارب السلطات الانتقالية في مالي، التي شهدت في وقت سابق من العام الجاري انقلابا عسكريا، مع روسيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في تموز الماضي أن بلاده ستبدأ اعتبارا من نهاية العام بسحب قواتها المنتشرة في أقصى شمال مالي، مشيرا إلى أن إغلاق قواعد قوة "برخان" في هذه المنطقة ستبدأ اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد ماكرون أن عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والتي تجاوز تعداد القوات المشاركة فيها خمسة آلاف عسكري، ستنتهي في الربع الأول من العام القادم.
 
 
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