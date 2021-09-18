أزمة الطاقة في أوروبا تؤثر على قطاع الغذاء في دولة بارزة.. من هي؟

كشفت وكالة أميركية أن التداعيات الناجمة عن أزمة الطاقة في أوروبا ترسل موجات جديدة من الصدمات في قطاع الغذاء في المملكة المتحدة.وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقريرها أنه "بعدما أوقفت مجموعة "أوكادو" غروب للبقالة عبر الإنترنت إمدادات المنتجات المجمدة للعملاء، حذرت صناعة اللحوم من أن الشركات يمكن أن تتوقف عن العمل في غضون أسبوعين بسبب نقص في مواد التصنيع".ومع هذا، فقد تأثرت الإمدادات بعدما ردت شركة "سي في اندستريز هولدنجز" لصناعة الأسمدة الأسبوع الماضي على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بإغلاق مصانع إنتاج الأسمدة في المملكة المتحدة التي تصنع "ثاني أكسيد الكربون" كمنتج ثانوي.وتكافح صناعة الأغذية في المملكة المتحدة بالفعل للحفاظ على رفوف وقوائم الطعام مخزنة بسبب نقص العمال، الذي تسبب فيه جزئيا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة فيروس كورونا.