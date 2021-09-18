رئيسي: إيران حققت نجاحاً دبلوماسياً عبر عضويتها في منظمة شنغهاي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن انضمام بلاده إلى الأعضاء الدائمين لمنظمة شنغهاي للتعاون، شكل إنجازا دبلوماسيا لإيران.



وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريح رئيسي جاء لدى عودته إلى طهران، مساء اليوم، بعد زيارة استغرقت 3 أيام إلى جمهورية طاجيكستان، والتي أكد خلالها على أن أحد الأبعاد المهمة لهذه الزيارة، يتعلق بتطبيق الدبلوماسية الاقتصادية على صعيد السياسة الخارجية الإيرانية وأسس حسن الجوار.





وأشار إبراهيم رئيسي إلى لقاءاته مع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، لافتا إلى أنه حصل الاتفاق خلال المباحثات مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في طاجيكستان، على البدء في مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين طهران ودوشنبه، منوها إلى محادثاته مع نظيره رئيس جمهورية تركمانستان، واتفاق الطرفين على تحقيق انطلاقة جديدة في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين طهران وعشق آباد.



وخلال كلمته في مؤتمر معاهدة الأمن الجماعي حول أفغانستان، شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على بذل بلاده أقصى جهودها بهدف التوصل إلى إجماع إقليمي يتعلق بالأمن الجماعي في أفغانستان، معربا عن ارتياحه للنجاح الذي جرى في هذا الشأن. وأكد الرئيس الإيراني أن حضور بلاده باعتبارها عضوا رئيسا في منظمة شنغهاي للتعاون، حقق قناة اقتصادية رصينة للشعب الإيراني، وجسرا يصل بلاده بالبنى التحتية الاقتصادية في القارة الآسيوية ومواردها المستديمة.وأشار إبراهيم رئيسي إلى لقاءاته مع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، لافتا إلى أنه حصل الاتفاق خلال المباحثات مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في طاجيكستان، على البدء في مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين طهران ودوشنبه، منوها إلى محادثاته مع نظيره رئيس جمهورية تركمانستان، واتفاق الطرفين على تحقيق انطلاقة جديدة في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين طهران وعشق آباد.وخلال كلمته في مؤتمر معاهدة الأمن الجماعي حول أفغانستان، شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على بذل بلاده أقصى جهودها بهدف التوصل إلى إجماع إقليمي يتعلق بالأمن الجماعي في أفغانستان، معربا عن ارتياحه للنجاح الذي جرى في هذا الشأن.