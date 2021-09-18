عودة خط الغاز بمحطة كهرباء دير علي للعمل.. اليكم التفاصيل

ذكر التلفزيون الرسمي في سوريا أن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أعلنت أن خط الغاز بمحطة كهرباء دير علي عاد للعمل بعد إتمام إصلاحه.



وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن في وقت سابق من السبت، في بيان نُشر على قناة تابعه له على تليجرام، مسؤوليته عن هجوم على خط الغاز في محطة كهرباء دير علي.