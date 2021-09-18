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إسرائيل تعتقل آخر أسيرين هاربين من سجن جلبوع

Lebanon 24
18-09-2021 | 23:00
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اعتقلت قوات لبعدو الإسرائيلي، ليلة السبت، آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق من هذا الشهر، وهما مناضل نفيعات وإيهام كماجي، في جنين.

وقالت هيئة بث العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إن قوات العدو ألقت القبض على الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين في جنين، لافتة إلى أن الجيش نفذ عملية عسكرية استهدفت الحي الشرقي لمدينة جنين. 

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن قوات من العدو حاصرت منزلا في مدينة جنين، وطالبت سكانه بالخروج منه قبل وقت قصير من ورود أنباء عن الاعتقالات.

جاء اعتقال الأسرى وسط تقارير لسكان منطقة جنين عن اشتباكات بين فلسطينيين وقوات أمن العدو الإسرائيلي بالقرب من حاجز الجلمة، ليل السبت. 
المصدر: سبوتنيك
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