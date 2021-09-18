إسرائيل تعلن القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، اعتقال أسيرين آخرين كانا قد فرا من سجن جلبوع في منزل بالمنطقة الشرقية من مدينة جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "المطاردة انتهت بنجاح في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة الليلة في مدينة جنين، وتم اعتقال السجينين الهاربين الأخيرين".