ما التدابير الصحية المطبقة أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

تسبب وباء «كوفيد - 19» باضطراب في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى قبل افتتاحها رسمياً الثلاثاء، إذ إن سلطات مدينة نيويورك تطلب إبراز وثيقة تثبت تلقي اللقاح في الأماكن المغلقة كافة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.ويُفترض أن يكون الرؤساء الأميركي جو بايدن، والبرازيلي جاير بولسونارو، والتركي رجب طيب إردوغان، والألماني فرانك - فالتر شتاينماير، والفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيسا الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والإسرائيلي نفتالي بنيت، حاضرين شخصياً داخل مقر الأمم المتحدة الواقع في قلب مانهاتن على ضفة نهر «إيست ريفر».وبعد أيام عدة من انعدام اليقين، كتب رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، الخميس، رسالة لمندوبي الدول الأعضاء لتوضيح أنه تم تمديد النظام الساري منذ ربيع عام 2020، وهو أن عبور البوابات الأمنية مرتبط بتقديم «تصريح شرفي» بأن الشخص لا يحمل الفيروس (من خلال تقديم شهادة تلقيح أو فحص سلبي أو الإقرار بعدم ظهور أي عوارض عليه).وحتى لو أن الأمم المتحدة تتمتع بميزة أن مقارها تُعد خارجة عن الحدود المحلية، فإن السلطات الأميركية وشرطة نيويورك يمكن أن تدخل إليها في حال حصول جرم أو مخالفة، بشرط أن تسمح لها إدارة الأمم المتحدة بذلك، وفق المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك.وخارج مقر الأمم المتحدة، في أي مكان مغلق في العاصمة الاقتصادية والثقافية الأميركية (مطاعم، قاعات رياضة، دور سينما، متاحف، مراكز مؤتمرات - باستثناء وسائل النقل والمصارف والشركات)، سينبغي على القادة والدبلوماسيين إبراز وثيقة تثبت تلقيهم اللقاح.وفي المطارات الدولية في نيويورك، لا تفرض الولايات المتحدة تقديم شهادة تلقيح عند وصول الزوار الأجانب، لكن تطلب إبراز فحص نتيجته سلبية للركاب الوافدين من بعض الدول.وقالت الولايات المتحدة، الدولة المضيفة، إنها تخشى أن تتحول الجمعية العامة السادسة والسبعون للأمم المتحدة، مع آلاف المشاركين فيها، إلى «حدث ينشر فيروس (كورونا)»، بحسب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد.وكتب رئيس الجمعية العامة، الثلاثاء، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإبلاغهم أنه «يدعم بحزم» قرار نيويورك.وأثار ذلك غضب روسيا فوراً، فنددت في اليوم التالي في كتاب بإجراء «تمييزي بشكل واضح» يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ليس كل اللقاحات معترفاً بها من جانب السلطات الصحية الدولية والأميركية.