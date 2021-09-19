عربي-دولي

الخطوط القطرية تجلي 28 أميركيا من كابل

Lebanon 24
19-09-2021 | 00:00
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن طائرة تابعة لخطوط الطيران القطرية أجلت 28 أميركيا من العاصمة الأفغانية كابل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، أمس السبت: "يمكننا أن نؤكد أن رحلة طيران تابعة للخطوط القطرية، غادرت أمس كابل وعلى متنها 28 مواطنا أمريكيا و7 من حاملي تصاريح الإقامة القانونية (في الولايات المتحدة). ونحن ممتنون للسلطات القطرية التي تواصل تنسيق هذه الرحلات معنا".

وأضاف برايس أن "المجتمع الدولي يرحب بتعاون طالبان في هذه الرحلات، وسنواصل العمل معا لضمان تمتع المواطنين الأمريكيين والأفغان بحرية كاملة في الحركة".
المصدر: روسيا اليوم
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