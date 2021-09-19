الشرطة الإسبانية تفشل في إخلاء حفل شراب غير مشروع... ما السبب؟ (فيديو)

وقالت شرطة بلدية مدريد إنها لم تتمكن من إخلاء الحفل الذي أقيم في مكان مكشوف عند جامعة كومبلوتينسي نظرا للعدد الكبير المشارك فيه.

ويعد الحدث أكبر حفل شراب غير مشروع في مدريد منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19. وقال متحدث من الشرطة لرويترز "هذا أكبر حفل شراب في مكان مفتوح شهدناه منذ بدء وباء كوفيد-19".

وأظهرت لقطات مصورة للحفل آلافا من المحتفلين لا يضعون كمامات أو يحافظون على قواعد التباعد الاجتماعي.

📺 VÍDEO | Un macrobotellón congrega a cerca de 25.000 personas en Madrid https://t.co/MzX3dNwR8k pic.twitter.com/UhUdIMcesI — elDiario.es (@eldiarioes) September 18, 2021