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الشرطة الإسبانية تفشل في إخلاء حفل شراب غير مشروع... ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-09-2021 | 01:00
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قالت الشرطة الإسبانية إنها لم تتمكن من إخلاء حفل شراب أقيم وشارك فيه نحو 25 ألف شخص بمدينة مدريد.

وقالت شرطة بلدية مدريد إنها لم تتمكن من إخلاء الحفل الذي أقيم في مكان مكشوف عند جامعة كومبلوتينسي نظرا للعدد الكبير المشارك فيه.

ويعد الحدث أكبر حفل شراب غير مشروع في مدريد منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19. وقال متحدث من الشرطة لرويترز "هذا أكبر حفل شراب في مكان مفتوح شهدناه منذ بدء وباء كوفيد-19".

وأظهرت لقطات مصورة للحفل آلافا من المحتفلين لا يضعون كمامات أو يحافظون على قواعد التباعد الاجتماعي.

يشار إلى أن حفلات الشراب ما تزال غير مشروعة ويُعاقب من يشارك فيها بغرامة تتراوح بين 500 و600 يورو (586.25 و 703.50 دولار) للبالغين. أما منظمي مثل هذه الحفلات فيواجهون غرامة تصل إلى 600 ألف يورو (703.500 دولار).

 
المصدر: سبوتنيك
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