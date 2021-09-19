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إسرائيل تضع القبة الحديدية في حالة تأهب لهذا السبب!

Lebanon 24
19-09-2021 | 01:00
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وضع الجيش الإسرائيلي منظومات "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة في حالة تأهب تحسبا لهجمات صاروخية محتملة من القطاع بعد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ببدء الاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة بعد اكتمال عمليات اعتقال الأسرى الستة الذين فروا من السجن.

ونقلت الإذاعة أن "بطاريات القبة الحديدية في غلاف غزة في حالة تأهب".

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات، جراء عملية أمنية في مدينة جنين.

المصدر: روسيا اليوم
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