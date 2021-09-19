البنتاغون يعلن عن اختبار ناجح لصاروخين... إليكم التفاصيل

أعلنت القوات البحرية الأميركية، أنها نفذت اختبارا ناجحا لصاروخين باليستيين من طراز "Trident II" فوق مياه المحيط الأطلسي.

وذكرت القوات البحرية، في بيان، أن الصاروخين تم إطلاقهما دون رأسيهما القتاليين من على متن الغواصة "USS Wyoming" في ميدان الاختبارات الشرقي قبالة ساحل رأس كانافيرال في فلوريدا يوم 17 أيلول.

وقال البيان الأميركي: "هذا الاختبار يشدد على جاهزيتنا وقدرتنا في مجال الردع الاستراتيجي في القرن الـ21".

وأشارت البحرية الأميركيةإلى أن هذا الاختبار يمثل الإطلاق التجريبي الـ184 للصواريخ الباليستية من نوع "Trident II".