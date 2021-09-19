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العراق.. إحباط محاولة لاستهداف زوار أربعينية شمالي بابل

Lebanon 24
19-09-2021 | 01:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن إحباط محاولة لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين شمالي محافظة بابل.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها لتأمين طريق زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ومن خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات من إحباط عملية استهداف الزائرين".

وأضافت أنه "بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني تمكن رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار إلى مدينة كربلاء المقدسة".

ولفتت إلى أن "الوكالة تجدد العهد الذي قطعته على نفسها في أن تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الإرهابية في أي وقت وفي أي مكان".

المصدر: روسيا اليوم
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