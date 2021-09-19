عربي-دولي

اكتشاف "أمر خطير" داخل طائرة الرئيس الأميركي الجديدة

Lebanon 24
19-09-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-865340-637676341307366554.jpg
Doc-P-865340-637676341307366554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر قولها إنه تم العثور على زجاجتي كحول فارغتين في إحدى طائرتين للرئيس الأميركي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وقالت إن الحادثة وقعت في وقت سابق من أيلول الحالي في مقر شركة "بيونغ" الأميركية في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وأضافت نقلا عن المصادر أنه تم فتح تحقيق في اكتشاف زجاجتي "تكيلا" على متن إحدى الطائرتين، مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى الآن كشف أين كانت تلك الزجاجتين؟

وتقول "فوكس نيوز" إن الأمر يمثل خرقا خطيرا، فهو يتصل بالكحول وبطائرة يجب أن تكون محاطة بسرية شديدة، علما بأن تناول الكحول ممنوع منعا باتا في منشآت شركة "بيونغ"، حتى لا يؤثر على عملهم.

ويحتاج العاملون في تصنيع هذه الطائرة إلى تصاريح أمنية معقدة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقر عملهم.

ويطلق على طائرة الرئيس الأميركي "إير فورس ون"، وهي مزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ.

وأقرت شركة "بيونغ" بوقوع الحادثة، متحدثة عن أن الأمر يتعلق بـ"أفراد"، وأكدت أنها تعمل بجد على تحسين جودة عمليات التصنيع.

وتحدثت شركة "بيونع" في وقت سابق من العام الجاري عن أن عملية تسليم الطائرتين الجديدتين ستتأخر لمدة عام.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2021-09-19
05:30 | 2021-09-19
05:00 | 2021-09-19
04:30 | 2021-09-19
04:00 | 2021-09-19
03:30 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website