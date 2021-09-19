عربي-دولي

مظاهرات ضد القيود الوبائية في هذا البلد

Lebanon 24
19-09-2021 | 04:00
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جرت في عاصمة صربيا، مظاهرة سلمية حاشدة ضد القيود الوبائية المتعلقة بكوفيد-19، نظمها عدد من الاتحادات بمشاركة معارضي اللقاح.

وقال منظم المظاهرة إيفيتسا بوغيتش لصحيفة "داناس": "لن نسمح بأي إجبار من طرف السلطات، ولا أن يتم تطعيم أطفالنا اللقاح قسرا أو أن يُفحَصوا أسبوعيا. لقد خرجنا إلى الشوارع بسبب مشاكل تضغط على كل مواطن صربي. في صفوفنا ستجدون الملحدين والمؤمنين، اليساريين واليمينيين وحتى الأشخاص ممن تلقوا اللقاح".

وأطلقت حركة "المناهضون للعولمة في صربيا" بمشاركة حزب "الأبواب" في حوالي الساعة 17:30 مظاهرة في مركز العاصمة الصربية بلغراد، ضد التطعيم القسري، ووثائق كوفيد-19 وفحص الأطفال في المدارس.

وأعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق، أن المرحلة الأولى من إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "المستجد" في معهد تورلاك للفيروسات واللقاحات والأمصال في صربيا قد بدأت وذلك بمشاركة افتراضية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: سبوتنيك
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