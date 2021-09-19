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في نيجيريا.. الإفراج عن 10 طلاب مختطفين منذ 10 أشهر

Lebanon 24
19-09-2021 | 04:30
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نقلت رويترز عن مدير مدرسة "بيثيل بابتيست" الثانوية بنيجيريا، أن قطاع طرق أطلقوا سراح 10 طلاب آخرين خطفوا قبل شهرين من المدرسة الواقعة في شمال غرب البلاد، وإن 21 طالباً ما زالوا محتجزين.

وأضاف المدير لرويترز أنه تم دفع فدية، لم يكشف عنها، لإطلاق سراح 8 طلاب، بينما تم إطلاق سراح اثنين آخرين بسبب اعتلال صحتهم.

وكان نحو 150 طالبا فقدوا بعد أن داهم مسلحون في تموز الماضي، المدرسة في ولاية كادونا النيجيرية، في عملية نسبتها السلطات إلى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فدية.

وكانت تلك عملية الاختطاف الجماعية العاشرة التي تقع في نيجيريا منذ 2020.

المصدر: الشرق
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