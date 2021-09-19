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مساحات حرائق الغابات في روسيا تسجل رقما قياسيا منذ بداية هذا القرن

Lebanon 24
19-09-2021 | 06:00
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أظهر نظام المراقبة عن بعد التابع للوكالة الروسية للغابات أن إجمالي مساحات الحرائق بلغ رقما قياسيا منذ بداية هذا القرن حيث أتت النيران على 18.2 مليون هكتار.

وقال رئيس برنامج الغابات التابع للفرع الروسي لـ "Greenpeace"، أليكسي ياروشينكو، إنه حتى الـ 19 من سبتمبر الجاري أصبح إجمالي مساحات حرائق الغابات التي تم تسجيلها في روسيا هذا العام "قياسيا منذ بداية القرن الحالي".

وأوضح أنه استنادا إلى بيانات موثقة للأقمار الصناعية تبين أن هذا العام هو الأكثر كارثية من حيث مساحات حرائق الغابات في روسيا، وفقا لبيانات الأقمار الصناعية منذ سنة 2001.

وأضاف أنه لا توجد بيانات قابلة للمقارنة عن مناطق حرائق الغابات قبل الفترة المذكورة، لأنه لم يكن هناك نظام مراقبة بالأقمار الصناعية للحرائق في ذلك الوقت.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال تم تقدير مساحة ما يسمى"حريق غابات سيبيريا الكبرى" في عام 1915، التي تحدث عنها الباحث فلاديمير شوستاكوفيتش، بـ 125 ألف ميل مربع، أي ما يعادل 14.2 مليون هكتار.

وقال إنه لا يمكن مقارنة بيانات شوستاكوفيتش بشكل كامل مع البيانات الحالية، ولكن يمكن القول إن مساحات الحرائق في سيبيريا والشرق الأقصى سنة 2021 هي واحدة من أكثر الحرائق كارثية في التاريخ.

( تاس)
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