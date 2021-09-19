ايران: قواتنا لن تتساهل مع أي تحركات معادية على الحدود

أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري عدم التساهل مع أيّ تحركات معادية على حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأضاف باقري: "قواتنا ستقوم وبمسؤولية مباشرة من حرس الثورة بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود"، لافتًا إلى أن "العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر".

(سبوتنك)