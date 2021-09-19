عربي-دولي

ايران: قواتنا لن تتساهل مع أي تحركات معادية على الحدود

Lebanon 24
19-09-2021 | 07:30
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أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري عدم التساهل مع أيّ تحركات معادية على حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف باقري: "قواتنا ستقوم وبمسؤولية مباشرة من حرس الثورة بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود"، لافتًا إلى أن "العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر".
 
(سبوتنك)
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